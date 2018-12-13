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      "Динамо" ганебно поступилося "Яблонцю" в останньому матчі року

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      Динамо Яблонець огляд матчу Ліга Європи 2018 2019
      Динамо – Яблонець результат матчу / GETTY IMAGES

      Київське "Динамо" на власному полі поразкою завершило календарний рік. Удома кияни мінімально поступилися чеському "Яблонцю" в рамках 6-го туру Ліги Європи.

      Динамо – Яблонець 0:1
      Голи:       Долежал, 10

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      Футболісти обох команд практично були позбавлені мотивації, оскільки кияни вже виграли групу й вийшли в 1/16 фіналу. У свою чергу чехи відверті аутсайдери квартету, тому в останній грі ні на що не претендували. Єдиною мотивацією для "Динамо" було взяти реванш за невдалий матч в Чехії, де "Яблонцю" вдалося вирвати нічию. Скромний чеський клуб боровся ж за свій престиж.

      Уже на 10 хвилині чехи зуміли вийти вперед. Травнік чудово виконав подачу з кутового, яку головою замкнув Мартін Долежал. Форварда чехів не втримав угорський легіонер "Динамо" Тамаш Кадар. Буквально за декілька хвилин "Яблонець" міг забивати другий гол. Той таки Долежал увірвався у штрафний майданчик "біло-синіх" й майже обіграв голкіпера Георгія Бущана, який порушив проти нього правила. Та рефері матчу дивом угледів симуляцію і "нагородив" нападника гірчичником.

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      Перший момент у "Динамо" з'явився аж на 34 хвилині. Центрбек Микита Бурда приєднався до атаки флангом і заробив кутовий. Після подачі Кадар переправив м'яч на Кендзьору, який підключався на дальній стійці. Але поляк не зміг відправити м'яч у ворота чехів. За хвилину гості відповіли не менш небезпечним моментом. Йововіч завдавав обвідного удару здалеку, але Георгій Бущан в ефектному стрибку врятував киян.

      У компенсований арбітром час чехи знову мали чудову нагоду збільшити перевагу. Той таки Долежал вийшов віч-на-віч з Бущаном. Нападник цілив у правий кут, але Бущан вкотре в цьому матчі врятував "Динамо". Отож перший тайм завершився 1:0 на користь гостей.

      Другий тайм також розпочався з небезпечного моменту біля воріт "Динамо". Ян Храмоста з меж штрафного майданчику пробивав по володіннях голкіпера господарів, але дивом не поцілив – забракло декількох сантиметрів. На 52 хвилині столична команда відповіла ударом Шапаренка. Але Властіміл Груби легко забрав м'яч до своїх рук.

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      На 60 хвилині "Динамо" створило ще один надзвичайно гострий момент. Цитаішвілі, обігравши захисника чехів, увірвався до штрафного суперників та відпасував на Бесєдіна. Але форвард "Динамо" не зміг зрівняти рахунок, влучивши у стійку воріт.

      До середини другого тайму Олександр Хацкевич використав усі три заміни, що помітно збільшило командну швидкість. Цитаішвілі замінив Шапаренка, а Дуелунд – Бесєдіна. Та Міккелю не судилося провести багато часу на футбольному полі через неприємну травму ноги. На 75 хвилині його замінив Андрієвський.

      Ближче до завершення матчу "біло-сині" все більше насідали на ворота чехів та створювали справді гострі моменти. Зокрема, на 78 хвилині Вербич мав чудовий відновити паритет. Після подачі до штрафного майданчику м'яч зрикошетив до словенця, але той з близької відстані дивом не влучив у ворота. На 85 хвилині Шепелєв та Сидорчук по черзі перевірили пильність воротаря "Яблонця" дальніми ударами, однак Груби був на висоті.

      У компенсований час кияни втратили ще один шанс вирвати нічию. Цитаішвілі віддав чудовий пас на Вербича. Словенець обробив м'яч і з меж воротарського майданчика завдавав удару. Проте захисник господарів встиг вставити ногу, що завадило Беньяміну забити гол.

      Таким чином чеський "Яблонець" завдав єдиної поразки "Динамо" на груповому етапі. Окрім цього, це стала перша звитяга чехів у цій Лізі Європи. Свого суперника по 1/16 "біло-сині" дізнаються у понеділок, 17 грудня.

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      Теги: Футбол Динамо Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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