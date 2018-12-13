Динамо – Яблонець: онлайн поєдинку Ліги Європи
13 грудня "Динамо" в Києві зіграє матч 6-го туру Ліги Європи проти чеського "Яблонця". Цей матч не матиме турнірного значення – кияни забезпечили собі перше місце у групі, у той час як "Яблонец" не підніметься з четвертої позиції.
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Тим не менше, боротися є за що. Хоча б за престиж. І за герб на футболці. Ну і за історичне досягнення, яке може підкоритися гравцям. Та й останній матч 2018 року на власному полі теж було б добре виграти.
Матч "Динамо" – "Яблонец" розпочнеться о 19:55.
Джерело: 24 Канал
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