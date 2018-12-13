13 грудня "Динамо" в Києві зіграє матч 6-го туру Ліги Європи проти чеського "Яблонця". Цей матч не матиме турнірного значення – кияни забезпечили собі перше місце у групі, у той час як "Яблонец" не підніметься з четвертої позиції.

Читайте також: За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи Тим не менше, боротися є за що. Хоча б за престиж. І за герб на футболці. Ну і за історичне досягнення, яке може підкоритися гравцям. Та й останній матч 2018 року на власному полі теж було б добре виграти. Матч "Динамо" – "Яблонец" розпочнеться о 19:55.