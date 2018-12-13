У четвер, 13 грудня, "Динамо" вдома зіграє з "Яблонцем" у матчі Ліги Європи. "Біло-сині" достроково гарантували собі перше місце в групі, тоді як суперник киян "Яблониця" вже не покине останній рядок. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Попри відсутність турнірної мотивації, "Динамо" і надалі залишається фаворитом цього матчу. Експерти з букмекерської контори PariMatch оцінили перемогу "Динамо" коефіцієнтом 1,68. На те, що переможе їх суперник – 5,70. Нічия у матчі – 3,75.

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У букмекерських конторах "Фаворит спорт" та Marathon bet однаковий коефіцієнт на те, що у матчі переможе "Динамо" – 1,63. Однак перші на перемогу "Яблонця" приймають з показником 6,00, у той час як у другий на таке закінчення матчу коефіцієнт 5,80. Щодо нічийного підсумку матчу, то "Фаворит спорт" виставив 3,90, а Marathon bet – 3,75.

Нагадаємо, матч "Динамо" проти "Яблонця" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок – о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.