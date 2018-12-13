У матчі 6 туру Ліги Європи між київським "Динамо" та "Яблонцем" чехи зуміли відкрити рахунок.

На 10 хвилині гол забив нападник "Яблонця" Мартін Долежал. Футболіст вдало зіграв під час кутового. Читайте також: "Динамо" – "Яблонець": Бущан вийде в старті, Соболь розпочне матч на лаві запасних Відео голу Долежала Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24