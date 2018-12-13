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      "Яблонець" відкрив рахунок у грі з "Динамо: відео голу

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      Динамо Яблонець відео голів матчу Ліга Європи 2018 2019
      Динамо – Яблонець відео голів / iSport

      У матчі 6 туру Ліги Європи між київським "Динамо" та "Яблонцем" чехи зуміли відкрити рахунок.

      На 10 хвилині гол забив нападник "Яблонця" Мартін Долежал. Футболіст вдало зіграв під час кутового.

      Читайте також: "Динамо" – "Яблонець": Бущан вийде в старті, Соболь розпочне матч на лаві запасних

      Відео голу Долежала

       

       

       

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      Теги: Футбол Динамо Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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