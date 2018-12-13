"Яблонець" відкрив рахунок у грі з "Динамо: відео голу
У матчі 6 туру Ліги Європи між київським "Динамо" та "Яблонцем" чехи зуміли відкрити рахунок.
На 10 хвилині гол забив нападник "Яблонця" Мартін Долежал. Футболіст вдало зіграв під час кутового.
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Відео голу Долежала
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Джерело: 24 Канал
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