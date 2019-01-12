"Динамо" з кадровими втратами відправляється на перший збір в Іспанію

Київське "Динамо", яке нещодавно вийшло з відпустки, взяло на перший тренувальний збір в іспанській Марбельї 29 футболістів. У списку не виявилося Міккеля Дуелунд, який відновлюється після травми, а також воротаря Артура Рудька й півзахисника Владислава Калітвінцева.

Компанію основній команді складе велика кількість молоді: воротар юнацької команди Руслан Нещерет, а також польові гравці Денис Попов, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Георгій Цітаішвілі, Микита Кравченко й Владислав Супряга, повідомляє портал dynamo.kiev.ua.

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На першому зборі протягом тижня кияни зіграють з "Бохумом", "Стяуа" й "Спартою".

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Руслан Нещерет;

Захисники: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Микита Бурда, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Денис Попов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Микита Кравченко, Георгій Цітаішвілі;

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин, Владислав Супряга.

Відзначимо, що в списку є бразилець Буено, хоча футболіст не прилетів в Україну для проходження традиційного медогляду.

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