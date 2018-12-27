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      "Динамо" запропонували нападника за 5 млн євро: кияни вже прийняли рішення

      496 Читать новость на русском
      Фран Соль
      Фран Соль / Динамо Киев от Шурика

      Київське "Динамо" остаточно відмовилося від підписання іспанського нападника "Віллема II" Франа Соля. Агенти намагалися продати гравця у Київ за 5 млн євро.

      У "Динамо" вирішили відмовитися від подібного варіанту, зосередивши увагу на інших цілях, повідомляє журналіст Кирило Крижанівський.

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      Спершу агенти Соля пропонували форварда київському клубу за 3 млн євро. Однак у теперішній команді Соля, дізнавшись про факт переговорів, запросили за його трансфер 10 млн євро.

      Відзначимо, що в нинішньому сезоні у 20 матчах за "Віллем II" у всіх турнірах Сіль забивав 17 разів.

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      Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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