"Динамо" зацікавилося забивним форвардом з хорватського клубу-аутсайдера

Київське "Динамо" може придбати аргентинського нападника Рамона Мієреса, який виступає на правах оренди за хорватський клуб «Істра».

21-річний гравець у цьому сезоні за хорватський клуб вже забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі у 13 матчах. Як пише видання novilist.hr, Рамон є "жахом для суперників" та "звіром на полі". Однак вони ж відзначають, що гравець має доволі норовливий характер, що неодноразово створювало проблеми у клубі.

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При цьому відзначається, що гравець виступає за "Істру" на правах оренди до літа 2019 року. Права ж на нього належать аргентинському клубу "Тігре". Трансфер гравця оцінюється в 650 тисяч євро.

Щодо "Істри", то команда посідає дев'яте (передостаннє) місце у чемпіонаті Хорватії, за 18 матчів вигравши лише чотири гри. Різниця голів 20-35