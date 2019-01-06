"Динамо" зацікавлене в придбанні форварда збірної США

Київське "Динамо" продовжує шукати підсилення у лінію атаки. У сферу інтересів "біло-синіх" входить форвард нідерландської "Фортуни" Андрія Новакович.

Контракт 22-річного нападника належить англійському "Редінгу", а в Нідерландах він виступає на правах оренди.

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Як повідомляє Sport Arena, придбати нападника хоче й сама "Фортуна".

У цьому сезоні гравець збірної США, який має сербське коріння, в 15-ти матчах за "Фортуну" забив 5 м'ячів і віддав 1 гольову передачу.

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