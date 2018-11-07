"Динамо" зіграло внічию з "Андерлехтом" у Юнацькій лізі УЄФА: огляд матчу

Київське "Динамо" U-19 розписало мирову з однолітками з "Андерлехта" в матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

"Андерлехт" U-19 – "Динамо" U-19 1:1

Голи: Деваеле, 27 (пен.) – Мащенко, 70

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Господарі вийшли вперед на 27-й хвилині. Михайленко заробив пенальті у власному штрафному майданчику, який впевнено реалізував Девальте. Але після перерви "Динамо" змогло зрівняти рахунок. Мащенко направив м'яч в сітку після передачі Булеца.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться у Києві 27 листопада.

Відеоогляд матчу Андерлехт U-19 – Динамо U-19

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