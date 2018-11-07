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      "Динамо" зіграло внічию з "Андерлехтом" у Юнацькій лізі УЄФА: огляд матчу

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      "Динамо" U-19 зіграло внічию з "Андерлехтом" U-19
      "Динамо" U-19 зіграло внічию з "Андерлехтом" U-19 / dynamomania.com

      Київське "Динамо" U-19 розписало мирову з однолітками з "Андерлехта" в матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

      "Андерлехт" U-19 – "Динамо" U-19 1:1
      Голи: Деваеле, 27 (пен.) – Мащенко, 70

      Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 6 листопада

      Господарі вийшли вперед на 27-й хвилині. Михайленко заробив пенальті у власному штрафному майданчику, який впевнено реалізував Девальте. Але після перерви "Динамо" змогло зрівняти рахунок. Мащенко направив м'яч в сітку після передачі Булеца.

      Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться у Києві 27 листопада.

      Відеоогляд матчу Андерлехт U-19 – Динамо U-19

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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