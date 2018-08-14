"Динамо" зіграє з "Аяксом" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Наступним суперником київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане голландський "Аякс".

Команда з Амстердаму у домашньому матчі-відповіді рошгромила бельгійський "Стандарт" 3:0. Два голи було забито до перерви з різницею в чотири хвилини, ще одне взяття воріт відбулося одразу після відпочинку.

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У першому матчі у Бельгії команди зіграли 2:2. Тоді "Аякс" теж забив два голи до перерви, але у другому таймі двічі пропустив. При цьому другий гол "Стандарт" забив вже у доданий арбітром час з пенальті.

Матч "Динамо" з "Аяксом" відбудуться 22 та 28 серпня.

Аякс – Стандарт 3:0

Голи: Хунтелаар, 30, де Лігт, 34, Нерес, 46

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