"Динамо" зіграє з "Славією" у кваліфікації Ліги Чемпіонів
Під час жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, київському "Динамо" випало грати з чеською "Славією" з Праги.
Серед можливих суперників киян також були бельгійський "Стандарт" та турецький "Фенербахче".
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З московським "Спартаком" "Динамо" б не зіграло – УЄФА розводить українські та російські клуби.
Усі матчі 3-го відбіркового раунду відбудуться 7-8 та 14-15 серпня.
Джерело: 24 Канал
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