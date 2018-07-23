"Динамо" зіграє з "Славією" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Під час жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, київському "Динамо" випало грати з чеською "Славією" з Праги.

Серед можливих суперників киян також були бельгійський "Стандарт" та турецький "Фенербахче". Читайте також: Динамо виграло Суперкубок України після помилки воротаря Шахтаря П'ятова З московським "Спартаком" "Динамо" б не зіграло – УЄФА розводить українські та російські клуби. Усі матчі 3-го відбіркового раунду відбудуться 7-8 та 14-15 серпня.