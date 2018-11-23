"Динамо" знайшло конкурента Циганкову
Київське "Динамо" досі слідкує за футболістом румунського "Газ-Метана" Даріусом Олару.
Читайте також: Турецький гранд зацікавився Шапаренком, влітку гравець міг перейти у "Црвену Звезду"
Як повідомляє Digi Sport, "Динамо" слідкує за атакувальним півзахисником вже протягом декількох місяців. Очікується, що найближчим часом "біло-сині" спробують переманити футболіста.
Відзначимо, що інформація про інтерес столичного клубу до 20-річного Олару з'являлася ще у вересні. Також претендує на румуна бухарестська "Стяуа".
Читайте також: "Динамо" готує гучну відставку, – ЗМІ
За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро.
Нагадаємо, що "Динамо" перепідписало контракти відразу з трьома гравцями.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
"Сантос" вийшов на четверте місце10 жовтня 2010 , 13:20
Обмаль моментів, жодного голу. Говерла - Металург Д - 0:05 квітня 2014 , 21:30
Ребров: Ніякого бойкоту каналу "Футбол" немає3 серпня 2015 , 13:43