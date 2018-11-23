10:51
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      "Динамо" знайшло конкурента Циганкову

      331 Читать новость на русском
      "Динамо" досі слідкує за Даріусом Олару
      "Динамо" досі слідкує за Даріусом Олару / sibiu100.ro

      Київське "Динамо" досі слідкує за футболістом румунського "Газ-Метана" Даріусом Олару.

      Читайте також: Турецький гранд зацікавився Шапаренком, влітку гравець міг перейти у "Црвену Звезду"

      Як повідомляє Digi Sport, "Динамо" слідкує за атакувальним півзахисником вже протягом декількох місяців. Очікується, що найближчим часом "біло-сині" спробують переманити футболіста.

      Відзначимо, що інформація про інтерес столичного клубу до 20-річного Олару з'являлася ще у вересні. Також претендує на румуна бухарестська "Стяуа".

      Читайте також: "Динамо" готує гучну відставку, – ЗМІ

      За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро.

      Нагадаємо, що "Динамо" перепідписало контракти відразу з трьома гравцями.

      Теги: Динамо Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ідеї подарунків на День святого Миколая: що покласти під подушку
      сьогодні , 10:01 Ідеї подарунків на День святого Миколая: що покласти під подушку
      Уляна Корицька 10401
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 323
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1506
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 09:45 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук 34814
      Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      сьогодні , 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      1329
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Роберт Гесінк вийшов у лідери загального заліку
       20 травня 2012 , 14:04
      Маркевич: Я задоволений зборами
       15 лютого 2014 , 11:58
      Євро-2016. Словаччина дотискає Білорусь, Іспанія без проблем з "карликами", провал Росії. ВІДЕО
       12 жовтня 2014 , 23:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук