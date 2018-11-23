"Динамо" знайшло конкурента Циганкову
Київське "Динамо" досі слідкує за футболістом румунського "Газ-Метана" Даріусом Олару.
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Як повідомляє Digi Sport, "Динамо" слідкує за атакувальним півзахисником вже протягом декількох місяців. Очікується, що найближчим часом "біло-сині" спробують переманити футболіста.
Відзначимо, що інформація про інтерес столичного клубу до 20-річного Олару з'являлася ще у вересні. Також претендує на румуна бухарестська "Стяуа".
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За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро.
Нагадаємо, що "Динамо" перепідписало контракти відразу з трьома гравцями.
Джерело: 24 Канал
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