"Динамо" знайшло конкурента Циганкову

Київське "Динамо" досі слідкує за футболістом румунського "Газ-Метана" Даріусом Олару.

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Як повідомляє Digi Sport, "Динамо" слідкує за атакувальним півзахисником вже протягом декількох місяців. Очікується, що найближчим часом "біло-сині" спробують переманити футболіста.

Відзначимо, що інформація про інтерес столичного клубу до 20-річного Олару з'являлася ще у вересні. Також претендує на румуна бухарестська "Стяуа".

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За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що "Динамо" перепідписало контракти відразу з трьома гравцями.