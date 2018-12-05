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      "Динамо" знайшло підсилення в Нідерландах, але тамтешній експерт проти трансферу

      342 Читать новость на русском
      Фран Соль
      Фран Соль / Dynamomania

      Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який є футбольним експертом у Нідерландах, вважає, що форвард "Віллема II" Фран Соль заслуговує грати в більш сильному клубі, ніж київське "Динамо".

      "Було б дуже шкода, якщо Фран Соль почав би грати у футбол в "Динамо". Думаю, він може виступати в кращій конкуренції. Але це було б здорово для "Динамо", – написав Левченко у Twitter.

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      Водночас журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що Соль пріоритетний трансфер для "Динамо".

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      "Соль – пріоритет для "Динамо" найближчої зими. На кандидатурі іспанця наполягає особисто Хацкевич. Сам Соль дав обіцянку керівництву "Віллема II" продовжити на рік контракт, щоб клуб міг на ньому заробити. Тому в переговорах з Києвом зараз фігурує ціна в районі 5 млн євро", – написав Бурбас у Twitter.

       

       

      Відзначимо, що в поточному сезоні 26-річний іспанець, якого переглядав скаут "Динамо" Олександр Заваров, зіграв 16 матчів і забив 15 голів.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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