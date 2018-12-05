"Динамо" знайшло підсилення в Нідерландах, але тамтешній експерт проти трансферу

Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який є футбольним експертом у Нідерландах, вважає, що форвард "Віллема II" Фран Соль заслуговує грати в більш сильному клубі, ніж київське "Динамо".

"Було б дуже шкода, якщо Фран Соль почав би грати у футбол в "Динамо". Думаю, він може виступати в кращій конкуренції. Але це було б здорово для "Динамо", – написав Левченко у Twitter.

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Zou erg jammer vinden als Fran Sol bij Dinamo Kyiv gaat voetballen. Vooral omdat ik vind dat hij in een betere competitie kan presteren. Voor Dinamo zou t geweldig zijn. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 5 грудня 2018 р.

Водночас журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що Соль пріоритетний трансфер для "Динамо".

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"Соль – пріоритет для "Динамо" найближчої зими. На кандидатурі іспанця наполягає особисто Хацкевич. Сам Соль дав обіцянку керівництву "Віллема II" продовжити на рік контракт, щоб клуб міг на ньому заробити. Тому в переговорах з Києвом зараз фігурує ціна в районі 5 млн євро", – написав Бурбас у Twitter.

Соль - пріоритет для Динамо найближчої зими. На кандидатурі іспанця наполягає особисто Хацкевич. Сам Соль дав обіцянку керівництву Віллема продовжити на рік контракт, аби клуб міг на ньому заробити. Відтак в перемовинах з Києвом нині фігурує ціна в районі 5 млн євро. — Igor Burbas (@iburbas) 5 грудня 2018 р.

Відзначимо, що в поточному сезоні 26-річний іспанець, якого переглядав скаут "Динамо" Олександр Заваров, зіграв 16 матчів і забив 15 голів.

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