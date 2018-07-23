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"Динамо" знову відправило Коваля в оренду

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Максим Коваль буде грати за "Аль-Фатех"
Максим Коваль буде грати за "Аль-Фатех" / ФФУ

"Динамо" віддало воротаря Максима Коваля в оренду саудівському "Аль-Фатеху".

Угода розрахована на один рік і в ній прописана опція викупу, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Раніше наставник киян Олександр Хацкевич зазначав що Коваль шукатиме новий клуб. Контракт голкіпера з "Динамо", згідно даних Transfermarkt, чинний до літа 2020 року.

Минулий сезон голкіпер починав в основі "Динамо", але після низки невдалих дій був відправлений в запас, а вже взимку його на півроку орендував "Депортиво". Там Коваль місця в основі теж не відвоював – вже в першому матчі він привіз собі гол і заробив вилучення.

Зазначимо, "Аль-Фатех" зайняв 5 місце в минулому розіграші чемпіонату Саудівської Аравії.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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