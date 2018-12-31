"Динамо" зворушливо привітало зі святами: відео

Київське "Динамо", яке завершило рік у чемпіонаті України на другому місці, підготувало вітальний ролик до Нового року та Різдва.

Вболівальників з прийдешніми святами привітав півзахисник Віталій Буяльський, Олександр Заваров та головний тренер Олександр Хацкевич. Читайте також: Циганков показав фото з Риму, де невдовзі може виступати за "Рому" У столичному клубі побажали мирного неба, а також, щоб вболівальники підтримували команду. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24