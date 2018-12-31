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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Динамо" зворушливо привітало зі святами: відео

      452 Читать новость на русском
      Динамо зворушливо привітало зі святами: відео
      Динамо зворушливо привітало зі святами: відео / twitter.com

      Київське "Динамо", яке завершило рік у чемпіонаті України на другому місці, підготувало вітальний ролик до Нового року та Різдва.

      Вболівальників з прийдешніми святами привітав півзахисник Віталій Буяльський, Олександр Заваров та головний тренер Олександр Хацкевич.

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      У столичному клубі побажали мирного неба, а також, щоб вболівальники підтримували команду.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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