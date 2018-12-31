"Динамо" зворушливо привітало зі святами: відео
Київське "Динамо", яке завершило рік у чемпіонаті України на другому місці, підготувало вітальний ролик до Нового року та Різдва.
Вболівальників з прийдешніми святами привітав півзахисник Віталій Буяльський, Олександр Заваров та головний тренер Олександр Хацкевич.
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У столичному клубі побажали мирного неба, а також, щоб вболівальники підтримували команду.
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Джерело: 24 Канал
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