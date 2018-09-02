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Dior представив новий аромат: Дженніфер Лоуренс постала в чуттєвому кампейні

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Дженніфер Лоуренс для Dior
Дженніфер Лоуренс для Dior / www.dior.com

Голлівудська кіноактриса Дженніфер Лоуренс знялась в новій рекламі бренду Dior під назвою Joy, який за останні 20 років став першою самостійною новинкою.

28-річна зірка знялась у міні-фільмі Joy by Dior, режисером якого став Френсіс Лоуренс. За словами представників Dior, у парфумерній новинці можна відчути ноти бергамоту, мандарину, жасміну, троянди, а також сандалу, мускусу і пачулі. Франсуа Демаші, який став творцем нових парфумів відзначив, що аромат є "потужним всесвітом, що відзначає нову епоху в парфумерній лінійці будинку Dior".

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Щодо реклами Joy, то оскароносна актриса вже не вперше представляє модні і парфумерні новинки французького будинку моди. Ще з 2012 року вона є почесним амбасадором марки Dior. Для нового кампейну Лоуренс приміряла декілька ніжних білих образів, в яких позувала біля басейну на даху багатоповерхівки.


Дженніфер Лоуренс для Dior

Варто додати, що у схожій зйомці нещодавно взяла участь інша зірка кіно Емма Стоун. Однак вона представила новий аромат пафрумів бренду Louis Vuitton.

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Дженніфер Лоуренс
Джерело: Dior
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