Dior представив новий аромат: Дженніфер Лоуренс постала в чуттєвому кампейні

Голлівудська кіноактриса Дженніфер Лоуренс знялась в новій рекламі бренду Dior під назвою Joy, який за останні 20 років став першою самостійною новинкою.

28-річна зірка знялась у міні-фільмі Joy by Dior, режисером якого став Френсіс Лоуренс. За словами представників Dior, у парфумерній новинці можна відчути ноти бергамоту, мандарину, жасміну, троянди, а також сандалу, мускусу і пачулі. Франсуа Демаші, який став творцем нових парфумів відзначив, що аромат є "потужним всесвітом, що відзначає нову епоху в парфумерній лінійці будинку Dior".

Читайте також: Які парфуми, макіяж і догляд за обличчям обирає Дженніфер Лоуренс: секрети краси

Щодо реклами Joy, то оскароносна актриса вже не вперше представляє модні і парфумерні новинки французького будинку моди. Ще з 2012 року вона є почесним амбасадором марки Dior. Для нового кампейну Лоуренс приміряла декілька ніжних білих образів, в яких позувала біля басейну на даху багатоповерхівки.



Дженніфер Лоуренс для Dior

Варто додати, що у схожій зйомці нещодавно взяла участь інша зірка кіно Емма Стоун. Однак вона представила новий аромат пафрумів бренду Louis Vuitton.