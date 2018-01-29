Дипломат назвав найбільшу помилку Заходу щодо Росії
08:43, сьогодні 92
Країни Заходу переконані, що Кремль можна переконати припинити війну на Донбасі. Це і є найбільною помилкою, адже Росію можна тільки змусити це зробити.
Таку заяву зробив екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко на своїй сторінці у Twitter.
"Ключова помилка Заходу щодо Росії полягає у тому, що він вірить, що Росію можна переконати. Звідси і фрази: "РФ має погодитися припинити" війну", – пише він.
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На думку Огризка, війна закінчиться лише тоді, коли Москву змусять це зробити. А поки цього не станеться, все залишатиметься, як є.
Джерело: 24 Канал
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