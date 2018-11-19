Дипломат назвав нову головну загрозу для України з боку Росії

Росія провела незаконні вибори в ОРДЛО від безсилля. Однак головна загроза сьогодні для України – дії Москви в Азовському і Чорному морях.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Фахівець зауважує: в Москві вважали, що підсунуть нам нові "особистості" в ОРДЛО, і ми погодимося на політичні компроміси.

"В Кремлі не можуть нав’язати Україні і Заходу своє бачення виконання "Мінська-2". Тобто фрагментацію нашої держави, обмеження суверенітету, а потім можливе виведення російських збройних сил з Донбасу. Ця авантюра з псевдовиборами також спрямована і на майбутні президентські і парламентські вибори з розрахунку на тих громадян України, які вважають, що краще торгувати з РФ, ніж воювати", – говорить Хара.

Втім, дипломат переконаний, що головна загроза для України сьогодні існує не стільки на Донбасі, скільки на Азовському і Чорному морях.

Азовське і Чорне моря є для Росії театром подальших дій. Захист напряму на Азовському і Чорному морях, в тому числі і військовий, є пріоритетним. Росія відпрацьовує зараз в Азовському морі технології, де задіяні військові екіпажі і ФСБ, щоб потім це застосовувати в більш важливій для нас зоні – портах Чорного моря. І це буде катастрофа для нашої економіки,

– підкреслює Олександр Хара.

За його словами, у зв’язку з блокадою Росією суден, які йдуть до чи з портів Маріуполя і Бердянська, страждають експортери і імпортери. Товари подорожчають, і це також важіль впливу Росії на вибори в Україні.

При цьому повномасштабний наступ Росії на Донбасі, вважає експерт, малоймовірний. Місцеве населення не дуже мотивоване для протистояння ЗСУ. А більш широке застосування російських військ викличе негативну реакцію Заходу. Ціна вторгнення буде високою. Російський бюджет не потягне ні саме вторгнення, ні окупацію інших територій.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документа, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.



11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ. Органи влади України та силовики готують новий пакет санкцій. Ці санкції в тому числі будуть застосовані проти причетних до організації та проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі.