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      Дипломат пояснив, чому Берлін не відмовиться від "Північного потоку-2" попри загрози для України

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      Голова Мюнхенської конференції пояснив, чому Берлін не відмовиться від "Північного потоку-2"
      Голова Мюнхенської конференції пояснив, чому Берлін не відмовиться від "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Ситуація в Україні підтверджує, що проект газопроводу "Північний потік-2" є нічим іншим, як політичним проектом. Однак зупиняти його на цій стадії вже недоцільно.

      Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, пише "Укрінформ".

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      Він зазначив, що останні події в Україні не дозволяють назвати "Північний потік-2", драматично лише суто комерційним проектом.

      Ми не можемо не визнати, що "Північний потік-2" є високо політичним проектом,
      – підкреслив Ішингер.

      Однак дипломат вважає, що відмовлятися від нього – пізно. Несподіване рішення щодо зупинки проекту нібито зіпсує імідж німецької "надійної і послідовної" зовнішньої політики.

      "Я власне вважаю, що відмовлятися від нього (проекту, – 24 Канал) зараз, після 10 років дискусій, виконання 90% робіт, було би поганою ідеєю", – заявив він.

      За словами Ішингера, тепер Берлін може заявити, що "енергетична зовнішня політика буде частиною юрисдикції Єврокомісії в галузі енергетики".

      Так, спільна послідовна зовнішня політика щодо Росії не може виключати тему енергетики.

      Але зараз склалася така ситуація, що нинішні правила та критерії дозволяють говорити німецькому уряду, що те, що роблять фірми, не заборонено європейськими законами,
      – вважає голова Мюнхенської конференції.

      Нагадаємо, посол США у Берліні Річард Гренелл розіслав листи електронною поштою німецьким компаніям, які беруть участь у проекті. Таким чином американський дипломат нагадав їм про ризик санкцій з боку США.

      Раніше, 19 грудня, у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Мюнхенська конференція
      Джерело: 24 Канал
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