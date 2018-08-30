Дипломат з Росії, якому заборонено в'їзд, намагався потрапити в Україну

30 серпня харківські прикордонники не пропустили на територію України дипломата з Росії. Причина – раніше йому сюди було заборонено в’їзд.

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, чоловік їхав потягом, що курсував з Москви до Харкова, та планував потрапити на територію України через пункт контролю "Харків-пасажирський".

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"Під час здійснення перевірки документів прикордонники встановили, що один із пасажирів потяга є другим секретарем Генерального консульства Російської Федерації у місті Харкові. Стосовно іноземця діяло доручення уповноважених державних органів щодо заборони в’їзду на територію України до 2023 року", – зазначають у відомстві.

Також прикордонники додають, що дипломата було повернуто на територію Російської Федерації.

Нагадаємо, наприкінці березня, коли спалахнув скандал із отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля, СБУ закрила в'їзд 23 громадянам Росії, що є причетними до розвідувальних служб РФ і яких було видворено з Великобританії. Згодом українська спецслужба заборонила в’їзд ще 60 громадянам Росії, яких було видворено зі США.