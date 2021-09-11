Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Водночас житловий комплекс залишається досі не збудованим протягом восьми років.
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Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012 – 2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва,
– повідомили у поліції.
- Фігурант запевняв покупців квартир у надійності та вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.
Кошти, які громадяни передавали ексдиректору компанії за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися.
Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили:
- боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї;
- комп'ютерну техніку з інформацією, що вказує на протиправну діяльність.
Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва / Фото Нацполіції