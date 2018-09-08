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Директор "Арени Львів" сповістив погані новини перед матчем збірної України

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Газон "Арени Львів" знаходиться у поганому стані
Газон "Арени Львів" знаходиться у поганому стані

Директор стадіону "Арена Львів" Юрій Майборода розповів про підготовку газону до матчу Ліги націй Україна – Словаччина.

В ефірі телеканалу "Футболу 1" Майборода попередив, що гра другого туру Ліги націй пройде на газоні не кращої якості.

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"Поле не в кращому стані, адже експлуатується вже сьомий рік. Кожні п'ять років, як мінімум, його потрібно змінювати.Проте, наші агрономи роблять все можливе, щоб тут можна було показувати якісний футбол", – сказав директор "Арени Львів".

Зазначимо, що матч Ліги націй Україна – Словаччина відбудеться у неділю, 9 вересня, на "Арені Львів". Початок – о 16:00.

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Теги: Спорт Футбол Словаччина Збірна України з футболу Ліга націй
Джерело: 24 Канал
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