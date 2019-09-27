15:28
27 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:37, 26 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, 26 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Директор Dragon Capital розповів про найбільший ризик для інвесторів в Україні

      43 Читать новость на русском
      Томаш Фіала
      Томаш Фіала / interfax.com.ua

      Інвестори вважають вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на президента і парламент – ризиком.

      Про це гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала сказав в інтерв'ю проєкту KRYM. За його словами, ситуація в Україні зараз виглядає краще, ніж пів року тому. Зокрема, інвестори побоювалися зміни геополітичного курсу України, але цього не сталося. Крім того, перші призначення нової команди виявилися "не гірше, ніж щось, що було за попередньої влади".

      Звичайно, є таке легке відчуття, що деякі помилки попередників президент Зеленський повторює – іноді, як і Порошенко, запрошує людей, які лояльні, контрольовані, а не людей, які найсильніші професіонали. Це, на жаль, повторюється, але не до такої міри, як у Порошенка", – сказав Фіала.

      Коментуючи заяву Коломойського, що він хоче отримати $2 млрд компенсації за Приватбанк, Фіала відзначив, що це завадить намірам Зеленського провести деолігархізацію: "Якщо ти укладаєш якусь угоду, даєш знижку олігархові, який тебе підтримував на виборах, то як ти потім хочеш всіх інших олігархів змусити платити податки, не лобіювати свої інтереси, відмовитися від свого монопольного впливу, не виводити прибуток в офшори і так далі".

      На його думку, у впливі Коломойського інвестори бачать певний ризик. Він підкреслив, що бізнесмен не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, Штатами і Євросоюзом, оскільки вважає, що вони змусили Україну націоналізувати Приватбанк або підтримали країну в цьому питанні.

      Єдиний шанс в України повернути ці $5,5 млрд – це, напевно, на підставі тих кейсів, які зараз є в Англії і США, тому що українські правоохоронці особливо цим кейсом не займаються. І на українські суди надії ніякої немає,
      – додав Фіала.

      На його думку, Коломойський спробує домогтися якогось компромісу по Приватбанку.

      "Я так зрозумів, що прем'єр-міністр на YES це не просто так озвучив. Це я і від інших джерел чув, що там десь переговори йдуть і що Коломойський зацікавлений до кінця року або найближчим часом досягти якогось рішення і що в периметр цієї угоди може входити як Приватбанк, так і Укрнафта. Подивимося. Якщо буде якийсь платіж з боку держави Коломойському у випадку з Приватбанком – це, мені здається, буде такий дуже яскраве червоне світло для інвесторів і для міжнародних фінансових організацій", – сказав він.

      blog_ava
      Смертельна ДТП у Броварах: з'явилось відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку
      сьогодні
      5296
      Теги: Інвестиції Приватбанк Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      сьогодні , 15:00 Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      Юрій Шуліпа 134
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні , 13:50 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 15150
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сьогодні , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 772
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сьогодні , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3462
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 вересня , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1749
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук