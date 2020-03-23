Директор компанії "Юрія-Фарм" вибачився і визнав, що їх препарат не лікує коронавірус Covid-2019

Нещодавно на одному з телеканалів можна було побачити рекламний ролик антисептичного лікарського препарату "Декасан".

Він викликав бурхливу реакцію, оскільки повідомлялось, що препарат здатен лікувати гостру респіраторну хворобу COVID-19. В той час, з інших джерел суспільство інформують про те, що пошуки ліків ще тривають і наразі вони на стадії розробки та тестування.

"Як генеральний директор компанії "Юрія-Фарм", я беру на себе всю відповідальність і щиро прошу вибачення за некоректно сформульований текст рекламного ролика, який був сприйнятий багатьма телеглядачами як реклама препарату, який здатен лікувати гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Згідно з офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогоднішній день пошук ліків проти хвороби COVID-19 ще триває. Тому, з метою запобігання подальшому розповсюдженню некоректної інформації, офіційно повідомляємо, що препарат "Декасан" не є ліками від COVID-19", – йдеться у заяві генерального директора Дмитра Деркача.

За його словами, препарат "Декасан" – це виключно антисептичний, дезінфікуючий лікарський препарат, який в даному випадку може застосовуватися лише як засіб профілактики.

На фоні загальної розгубленості та відчаю людей від того, що ліків проти коронавірусу не існує, донесення інформації про препарати, які принаймні можуть допомогти не захворіти, видавалось нам особливо актуальним та важливим. Це було головною мотивацією нашої рекламної кампанії і, як ми вже зараз розуміємо, нашою головною помилкою,

– йдеться у заяві Деркача.

На сьогоднішній день рекламну кампанію препарату "Декасан" припинено. Весь прибуток, який компанія отримала від продажів препарату, обіцяють в десятикратному розмірі зараховувати у спеціальний фонд гуманітарної допомоги. На сьогодні сума зазначеного фонду складає понад 10 мільйонів гривень.