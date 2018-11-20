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      Директор НАБУ прокоментував інформацію про продаж ділянки в окупованому Криму

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      Директор НАБУ Артем Ситник декларує земельну ділянку в окупованому Криму
      Директор НАБУ Артем Ситник декларує земельну ділянку в окупованому Криму / Facebook/НАБУ

      Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник стверджує, що не отримував грошей від продажу земельної ділянки в окупованому Криму.

      Ще до вступу на посаду керівника НАБУ у квітні 2015-го Артем Ситник декларував земельну ділянку у Криму площею 0,04 гектари.

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      У щорічній декларації за 2017-й рік вказана земельна ділянка площею 416 метрів квадратних. Вона записана на дружину Артема Ситника – Ганну.

      Ситник земельна ділянка Крим
      Земельна ділянка в окупованому Севастополі задекларована на дружину Артема Ситника

      Раніше журналісти з'ясували, що землю в окупованому Севастополі родина Ситника продала і сплатила податки в бюджет окупаційної влади півострова.

      Відповідні документи у своєму блозі наприкінці жовтня оприлюднив журналіст та телеведучий Сергій Іванов.

      Ситник Крим земельна ділянка
      Сім'я Ситник володіє земельною ділянкою в окупованому Криму

      Сам директор НАБУ стверджує, що не отримував гроші за продану дружиною ділянку в окупованому Криму, а припинить її вказувати у декларації, коли операції з продажу нерухомості відбудеться за українським законодавством.

      Він додав, що ще до призначення його на посаду директора НАБУ вони з дружиною розуміли, що їздити в окупований Крим і розпоряджатися землею не зможуть.

      Тому моя дружина в українського нотаріуса зробила довіреність на знайому, щоб та розпоряджалася землею. Я в січні 2015 року дав свою згоду як член подружжя. Після того донині юридично значущих дій ні я, ні дружина не вчиняли,
      – цитує Ситника видання theБабель.

      Він запевнив, що з того часу цю земельну ділянку у Севастополі його дружина не контролювала.

      За словами Ситника, він і надалі вказуватиме цю нерухомість у своїй декларації, оскільки за українським законодавством вона не продана і жодних грошей він за неї не отримував.

      Раніше 24 канал повідомляв, що на станціях київського метро з’явилися рекламні борди з керівником НАБУ Артемом Ситником, на яких він нібито заявляє, що викриє топ-корупціонерів. Як у НАБУ, так і у КП "Київський метрополітен" заявили, що стосунку до цього не мають. За інформацією антикорупціонера, сітілайти у метро купував заступник фракції БПП у парламенті Сергій Березенко.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Артем Ситник ринок землі Новини політики Новини нерухомості НАБУ
      Джерело: 24 Канал
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