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      Директор Ryanair потрапив у скандал: він хоче посилити перевірку мусульман в аеропортах

      - Читать новость на русском
      Майкл О'Лірі / ryanair.com/ua/uk

      Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі потрапив під шквал критики через пропозицію запровадити додатковий контроль для мусульманських чоловіків в аеропортах. У Великій Британії бурхливо відреагували на скандальну заяву.

      Керівник ірландського бюджетного перевізника заявив, що сім'ї з маленькими дітьми не повинні піддаватися перевіркам Служби безпеки аеропорту, тому що ймовірність того, що вони будуть смертниками, "нульова". Про це повідомляє AP.

      Радимо ознайомитись: Іслам: чи справді ця релігія така страшна, як про неї розповідають

      Натомість, за його словами, терористи "в основному будуть чоловіками ісламського віросповідання".

      Тридцять років тому це були ірландці. Якщо загроза виходить звідти, слід з нею розібратися,
      – сказав він.

      Мусульманська рада Британії назвала коментарі "расистськими та дискримінаційними". "Tell Mama", благодійна організація, яка відстежує випадки ненависті до мусульман, зауважила,що "легковажні" коментарі О'Лірі можуть зашкодити бізнесу Ryanair.

      Депутат від Лейбористської партії Халід Махмуд назвав коментарі О'Лірі "дуже тупими і такими, що фактично заохочують расизм".

      Що відомо про Ryanair?Авіакомпанія Ryanair є найбільшим лоукостером в Європі. Володіючи парком з 275 літаків Boeing 737-800 Next Generation, Ryanair перевезла в 2011 році понад 76 мільйони пасажирів. Авіакомпанія виконує більше 1400 рейсів в день з 44 своїх баз.

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      Знайте більше: Найбільший у Європі лоукостер Ryanair: історія компанії та як зекономити на квитках

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики авіація Скандал Ісламізм Іслам Ryanair
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