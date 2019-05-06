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      Директор центру зайнятості на Львівщині отримав лише штраф за надсилання порно неповнолітньому

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      Директора Моршинського центру зайнятості оштрафували за надсилання порно неповнолітньому на мобільний
      Директора Моршинського центру зайнятості оштрафували за надсилання порно неповнолітньому на мобільний / Соцмережі

      У Моршині Львівської області директора міського центру зайнятості оштрафували на 5,1 тисяч гривень за те, що він пересилав порнокартинки неповнолітньому хлопцю.

      Відповідно до даних ресурсу YouControl, мовиться про Василя Тринчука. У матеріалах судової справи, яку Шевченківський райсуд Львова оприлюднив 2 травня, зазначається, що влітку 2018 року він кілька днів поспіль надсилав на мобільний неповнолітньому фото чоловічого статевого органу у збудженому стані. Переписка між хлопцем і дорослим чоловіком тривала близько десяти днів – із 19 по 28 червня.

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      Більше деталей цієї справи у вироку суду немає. Також невідомо, ким хлопець доводиться дорослому чоловіку, як і не вказано мету переписки.

      Під час суду 58-річний Директора Моршинського міського центру визнав свою вину у розповсюдженні порнографії, однак угода з прокурором дозволила йому уникнути серйозного покарання. Водночас суд не вдавався в деталі справи. У підсумку його призначили лише штраф у 5,1 тисяч гривень.

      Щоправда, чоловік ще має сплатити 1001 гривень за проведення мистецтвознавчої експертизи, яку проводили, аби підтвердити, що надіслані фото чоловічого статевого органу справді є порнографією.

      Формально вирок суду не набрав чинності, оскільки сторони мають можливість подати апеляцію. Однак, зважаючи на укладену угоду про визнання вини, апеляцію може подати прокурор, якщо вважатиме, що покарання є надто м’яким. Також апеляцію може подати засуджений чи його адвокат, якщо вони вважатимуть, що покарання є надто суворим.

      Випадки розбещення неповнолітніх є непоодинокими й за кордоном. Зокрема, у США засудили популярного YouTube-блогера та співака Остіна Джонса до 10 років в'язниці. Однак він не надсилав, а навпаки вимагав у неповнолітніх дівчат ролики із сексуальним змістом.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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