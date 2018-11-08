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      Директор "Укрпошти" отримує шалену зарплату в той час, як листоноші – тисячу гривень

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      Зарплата директора "Укрпошти" Смілянського
      Зарплата директора "Укрпошти" Смілянського / 112.ua

      Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує щомісяця зарплату у розмірі 744 тисячі гривень. Проте це лише оклад, окрім якого посадовець отримує преміальні, відпускні та матеріальну допомогу, що суттєво збільшує його заробіток.

      Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства інфраструктури на запит журналістів, повідомляє "Обозреватель".

      У документі вказано, що зарплата Смілянського складається з посадового окладу в розмірі 744 600 гривень, розрахованого відповідно до постанови уряду, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі 15% від посадового окладу та премії у відсотках за умови виконання умов контракту.

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      Смілянський Укрпошта зарплата
      Інформація від Мінінфраструктури про зарплату Смілянського

      Зазначимо, що деякі листоноші "Укрпошти" отримують зарплату у розмірі трохи більше 1 тисячі гривень.

      Реакція Смілянського на інформацію про розмір його зарплати не забарилась. Керівник "Укрпошти" опублікував у своєму Facebook гнівний коментар.

      Шановні (або не шановні) ботоферми, що розганяють за дорученням декого тему зарплат 2017 року в "Укрпошті", я все знаю і бачу. І навіть знаю прейскурант, але я радий, що дав Вам можливість трохи заробити,
      – написав Смілянський.

       

      Теги: Новини України Гроші Міністерство інфраструктури Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 Канал
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