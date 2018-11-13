Директор забудовника ЖК "Чайка" Кулагін намагався привласнити собі компанію

Директор компанії-забудовника ЖК "Чайка" ОМОКСа Олексій Кулагін намагався привласнити собі компанію і організувати схему обману тисяч людей, проте власники і засновники компанії Андрій Шишов і Павло Климець припинили спроби шахрая.

Зараз в події розбираються правоохоронні органи і суд. Як стало відомо, скориставшись довірою власників та за підтримки голови Антирейдерського союзу підприємців України Андрія Семидідька, Олексій Кулагін спробував переоформити установчі документи на себе і свою нинішню дружину, і змінити свій статус управлінця на статус власника. Про це повідомляє видання "Znaj.ua".

Дізнавшись про махінації, Шишов і Климець звернулися в МВС і суд, де зараз розбираються з подробицями діяльності Кулагіна.

З'ясувалося, що крім спроб привласнити компанію, менеджмент ОМОКСа також намагався організувати шахрайську схему по типу "Еліта-Центру", і тепер тисячі людей, які вклали гроші в квартири, залишилися ні з чим.

Зараз, за ​​словами засновників компанії, менеджмент ОМОКСа робить спроби перекладу коштів компанії на рахунок фірм-одноденок з їх подальшим розкраданням.

Після того, як Кулагіну не вдалося обійти закон і привласнити собі чужий майно, він влаштував прес-конференцію і звинуватив у провалі своїх махінацій ГПУ, МВС, СБУ, суди всіх рівнів і власників ЖК "Чайка".

На прес-конференції був присутній і партнер Кулагіна Андрій Семидідько, який в своєму виступі не спирався на документи, а лише на усні заяви Кулагіна.

У справі продовжують розбиратися правоохоронні органи і суд.