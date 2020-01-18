Директора авіазаводу в Києві Попова звільнили після фото у військовій формі Росії

Директора 410-го авіазаводу Укроборонпрому в Києві Олексія Попова звільнили з посади після того, як у мережі з'явилося його фото у російській військовій формі. Через скандал Попов позбувся роботи усього через 6 днів після призначення на посаду.

Фотографія з Поповим у російській військовий формі було зроблене в 2015 році на авіаційній виставці МАКС-2015 у Московській області, повідомив у фейсбуці український журналіст Юрій Бутусов.

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"Фотографуватися у формі російських військових льотчиків під час війни – це ганебно і це просто образа свого народу, який веде війну проти російської агресії, і втратив тисячі життів своїх захисників", – зазначив журналіст.

Зауважимо, що Олексій Попов – син власника Харківського машинобудівного заводу ФЕД Віктора Попова.

"Віктор Попов – справжній новатор, гадаю, унікальний і найуспішніший менеджер у нашій авіаційної промисловості. Його син Олексій – також інженер з хорошою освітою, і його призначення в січні на 410-й завод директором я сприйняв як позитивний сигнал", – написав Бутусов.

Він також порекомендував Олексієві Попову прокоментувати ситуацію, "тому що минуть десятки років, а людина в формі окупанта ніколи не вважатиметься другом України і не заслужить поваги".

Людина носить військову форму тієї країни, яку вважає своєю батьківщиною. Під час війни в чужій формі ходять тільки зрадники своєї держави і свого народу,

– наголосив журналіст.