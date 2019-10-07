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      Директора Дніпровського метрополітену затримали: він привласнив чималу суму грошей – фото

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      "Нове" обладнання Дніпровського метрополітену
      "Нове" обладнання Дніпровського метрополітену / пресслужба СБУ

      Директор метрополітену займався масштабними махінаціями. Так, він купував радянський металоломі видавав його за нове обладнання. Через його дії держава зазнала чималих збитків, а життя людей, які користуються метро, були поставлені під загрозу.

      Чоловіка затримала СБУ. Саме у спецслужбі повідомили про масштабні схеми директора Дніпровського метрополітену.

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      Наприкінці 2017 року керівництво метрополітену придбало у комерційної структури обладнання часів СРСР, під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі. Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого металолому була максимум 100 тисяч гривень,
      – мовиться в офіційному повідомленні.

      Через протиправну оборудку комунальному підприємству були завдані збитки у розмірі майже 2,5 мільйона гривень.

      Через дії керівництва метрополітену виникла реальна загроза його сталому функціонуванню і, відповідно, життю та здоров’ю пасажирів.

      Наразі керівнику метрополітену та директору комерційної структури повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

      Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України СБУ Метро Новини Дніпра Гроші
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