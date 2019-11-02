Директора лісгоспу, який пропонував 100 тисяч доларів детективу НАБУ заарештували

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору держпідприємства "Гутянське лісове господарство" Віктору Сисі. Його затримали 30 жовтня під час спроби дати 100 тисяч доларів детективу НАБУ.

Підозрюваному інкримінують спробу відкупитися від кримінальної справи. Про це повідомила пресслужба САП.

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Директора лісгоспу взяли під варту на 60 діб. Він може вийти під заставу 4,994 мільйона гривень.

За версією слідства, підозрюваний пропонував детективу гроші за вирішення питання про закриття кримінального провадження, пов'язаного із розкраданням значних обсягів деревини лісгоспу і продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольних йому компаніям.

За пропонування хабара ліснику інкримінують ч.3 ст. 369 КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна, або без такої.

Хто такий Віктор Сиса?Сиса став відомий у липні після наради президента Володимира Зеленського у Харкові. Йому доповіли, що Сиса нібито контролює незаконні вирубки в області, і Зеленський прямо під час наради дзвонив директору лісгоспу і запросив його до Офісу президента.



Після візиту Зеленського ДБР зацікавилося вирубкою лісу у Харківській області.

Дивіться відео, як Зеленський сварив Сису: