Директора сміттєзвалища під Львовом звинуватили у вимаганні кількамільйонного хабара

СБУ спіймала на хабарі директора ЛКП "Збиранка" (Грибовицьке сміттєзвалище) Віталія Пугача. Підозрюють, що він організував механізм фіктивного постачання вапна для роботи станції очистки фільтрів Грибовицького сміттєзвалища.

За даними спецслужби, директор "Збиранки" вимагав 4 мільйони 700 тисяч гривень від місцевого підприємця. За ці гроші Пугач обіцяв визнати підприємця переможцем відкритих торгів та підписати з ним угоду на постачання вапна. А ще планували сфальсифікувати бухгалтерські документи за нібито поставлену продукцію.

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Дивіться відео затримання директора "Збиранки":

Зловмисник планував використати лише третину вапна від необхідної для роботи станції очистки фільтрів, кажуть в СБУ. А ще директор "Збиранки" планував отримати хабар у розмірі 65% від суми перерахованих грошей за фактично непоставлене вапно. Окрім того, зловмисник хотів отримати "відкат" з кожного поставленого кілограма вапна.

Директора "Збиранки" затримали на робочому місці під час того, як він отримував частину хабара – понад 400 тисяч гривень.

Львівська міська рада вже закликала правоохоронців до об’єктивного і справедливого розслідування.

"Ми засуджуємо подібні дії нечесних людей на будь-якому рівні. Якщо факт отримання хабаря буде встановлено — вимагатимемо суворого покарання та об’єктивного розслідування цієї справи", — прокоментував Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Поліція відкрила справу, а Пугача затримали і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.



Хабар, із яким спіймали Пугача

Що відомо про Віталія Пугача? Він став директором "Збиранки" у 2017 році. Це сталося після того, як попередні керівники підприємства разом з Богданом Горбалем опинилися під слідством після Грибовицької трагедії (пожежі та обвалу сміття на звалищі, внаслідок чого загинули люди).



Пугача затримали під час отримання хабара від підприємця, який у лютому 2019 року виграв тендер на постачання вапна для "Збиранки". У системі Prozorro справді є тендер, який "Збиранка" провела у лютому на закупівлю вапна. Вартість тендеру – 9 мільйонів 500 тисяч гривень. Тоді перемогло підприємство "Гал Партс", директором якого є Руслан Дриль.