Директорка школи у Харкові відмовилася брати доньку загиблого штурмана Ан-26 Олексія Остапенка до другого класу. Вона заявляла, що місць у закладі немає, і при цьому начебто нахамила жінці. Міносвіти та ОДА вже відреагували на скандал: директорку відсторонили від роботи.

Скандал у Харкові між Остапенками та гімназією: у чому суть

Родина Олексія Остапенка раніше мешкала в Чугуєві, але після трагедії його дружина Олена з донькою Лізою вирішили переїхати до Харкова. Про це розповів "Обозреватель".

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Дівчинка вчиться у другому класі, тож постало питання про зміну школи. Олена звернулася до гімназії "Освіта" у Харкові (розташована за одну зупинку від помешкання родини), але там, за словами жінки, її прийняли непривітно:

"Я представилася. Сказала, що вдова штурмана, який загинув. Так склалися обставини, що ми переїжджаємо до Харкова, тому дочку потрібно влаштувати в школу. Вона не може довго сидіти вдома і дивитися, як мама плаче".

У відповідь директорка начебто заявила, що приходити посеред навчального року – погана ідея, і "в неї немає зайвої парти й стільця для дочки". Хіба що можна посадити дитину до когось на коліна у кутку класу.

Вона додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО,

– розповіла Олена.

Керівниця гімназії звинувачення відкидає:

"У нас поруч є інші школи. За словами мами, у Міноборони їй пояснили, що у неї є пільги. Але за законом ми можемо приймати дітей з мікрорайону, дітей співробітників, а також братів і сестер наших учнів. І тільки після цього – будь-яких дітей. Але у нас класи переповнені. Ні про які коліна я не говорила, це фантазії мами".

Наслідки скандалу у Харкові: директорку відсторонили

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, брак місць у школах і дитячих садках Харкова – стара проблема міста, але відмовляти у праві на освіту у закладі, розташованому біля місця проживання – неприпустимо.

Голова ОДА Кучер разом із тимчасовим керівником Міносвіти Шкарлетом "терміново відреагували на ситуацію".

Призначено службове розслідування, а керівник установи відсторонений від виконання обов'язків. Питання навчання дівчинки вже розв'язане,

– запевнив Кучер.

Катастрофа з Ан-26: що сталося

25 вересня в Харківській області біля Чугуєва під час тренувального польоту впав військовий транспортний літак Ан-26.

27 людей були на борту – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. З них вижив лише один.

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Технічна несправність.

Неналежне виконання обов'язків екіпажем.

Неналежне виконання обов'язків відповідальних за управління польотами людей.

Неналежне технічне обслуговування літака.

До слова Міноборони зарезервувало гроші для компенсацій родичам жертв катастрофи Ан-26