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Директору "Львівтеплоенерго" повідомили підозру у скоєнні злочину: відома суть

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Директору "Львівтеплоенерго" Пакіжу повідомили підозру у скоєнні злочину
Директору "Львівтеплоенерго" Пакіжу повідомили підозру у скоєнні злочину / Zaxid.net

Депутату Львівської обласної ради, директору Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Степану Пакіжу оголосили про підозру у скоєнні злочину за його халатність щодо виконання своїх службових обов'язків.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"6 червня прокурор Львівської області Юрій Квятківський повідомив про підозру депутату Львівської обласної ради, директору Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України", – мовиться у повідомленні ГПУ.

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Пакіж зобов'язаний був керувати підприємством "Львівтеплоенерго" і нести повну відповідальність за стан його діяльності. Проте, як встановило досудове розслідування, всупереч вимогам регуляторних актів у сфері енергетики, не маючи законного права підписувати договори на поставку очолюваного підприємства 12 мільйонів 510 тисяч метрів кубічних природного газу, Пакіж все ж уклав договір.

Крім цього, керівник "Львівтеплоенерго" перерахував фірмі-постачальнику 3 мільйони 281 тисячу гривень у той час, коли газ не був доставлений на підприємство.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Пакіжу загрожує до 5 років позбавлення волі, а також 3 роки позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

Сам Пакіж зараз перебуває у відпустці. Його заступник з економічних питань Богдан Камінський заявив, що усі дії підприємства були виключно в рамках чинного законодавства.

Мова йде про виділення газу для ЛМКП "Львівтеплоенерго" у 2014 році. Тоді наше теплопостачальне підприємство, маючи офіційне підтвердження про виділені ліміти газу, зокрема від газопостачальної організації, перерахували їм кошти за газ. Однак, в кінці місяця газопостачальник повідомив, що газу не буде. Ми наголосили на поверненні коштів, однак пояснили що і кошти не можуть повернути. З цього приводу ми звернулися в суд. Суд виніс рішення на нашу користь і передав справу виконавчій службі на стягнення коштів. Проте виконавча служба не стягла цих коштів, тому ми з цього приводу звернулися у всі правоохоронні органи, зокрема, у прокуратуру,
– зазначив Камінський.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова ГПУ комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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