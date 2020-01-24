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      Діряві корпуси БТР-4 для війська: на вже готовій техніці виявили такий же брак

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      На БТР-4 у лавах ЗСУ виявили суттєвий брак / колаж 24 каналу

      Після оприлюднення у ЗМІ інформації про діряві корпуси броні, якими хотіли укріплювати новенькі БТР-4 для ЗСУ, Міноборони та Укроборонпром розпочали масштабну перевірку. Аналогічні дефекти виявили і на вже готових бронетранспортерах, що перебувають у місцях постійної дислокації.

      Робоча група фахівців Міноборони і Укроборонпрому перевірила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з'єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е у місцях їх дислокації, повідомляє Міністерство оборорони України.

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      Пошкодження наплавки підтверджені уже на декількох бронетранспортерах. Наразі робоча група визначає обставини і причини виникнення цих дефектів.

      Для того, аби не допустити потрапляння бракованої техніки до військових Збройних сил України, Міністество оборони тимчасово не прийматиме БТР-4.

      Що відомо про діряві корпуси броні для БТР 4?Перші три броньовані корпуси, які "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив харківським конструкторам, мали явні ознаки браку. Фахівці стверджують, що у випадку з цим браком мовиться не про звичайний "провар", а про пустоти під тонкими шарами металу та тріщинами, що ледь ховаються під фарбою.

      Ба більше, корпуси броні у такому стані, що на них навіть не можна буде встановити вузли та агрегати. Як стверджують журналісти, для цього їх ще доведеться "допилювати напильником".

      Тепер оборонне відомство намагається з'ясувати, чи бракована броня не потрапила до військових внаслідок зловживань з боку чиновників.

      Чи можуть чиновники бути дотичні до цього? Цілком! Позаяк на усій бракованій броні були штампи Міноборони про те, що з ними "усе гаразд".

      Якщо такі факти будуть доведені, Міністерство оборони обіцяє притягнути до відповідальності усіх винних у злочинних діях.

      Діряві корпуси броні для БТР-4: дивіться фото

      Як виробник пояснює постачання бракованої броні

      Керівництво "Лозовського ковальсько-механічного заводу", який займається виготовлення корпусів броні, стверджує, що тріщини виникають у процесі зварювання. Про це повідомляє Укроборонпром.

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      Мовляв, це є невід'ємною частиною технологічного процесу виготовлення броні і усувається в кінці під час виготовлення кінцевої продукції. Втім, як вище вже зазначалося, готова продукція має аналогічний брак. Отже, не усунулися.

      Відтак керівництво держконцерну вимагатиме від виробника у повному обсязі та за власний рахунок виконати свої зобов'язання про якість комплектуючих згідно з вимогами технічної документації.

      Що відомо про БТР-4?БТР-4 "Буцефал" – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро. Призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Укроборонпром Зброя Міністерство оборони України Збройні сили України
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