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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дискредитація Майдану: чи намагається вище керівництво реалізувати сценарій Кремля

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З часів Революції Гідності минуло достатньо років, проте вибіркове правосуддя неабияк обурює українців. Генпрокуратура знаходить винного у смерті беркутівців, коли останніх і досі не покарали за вбивство учасників Майдану.

Дискредитація Майдану. Беркутівцям – воля, майданівцям – грати. Силовий тиск. Ветеранів – на коліна, реформи – на паузу. Чому влада боїться активістів? Сотні смертей. 4 роки. І ніяких результатів. За вбивство майданівців не покарали жодного беркутівця.

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"Є цілком чітке блокування розслідувань. Замість того, щоб зробити ключову справу, де б Віктор Янукович стояв на чолі злочинної групи, яка вбивала тут людей на Майдані", – заначила народний депутат України від "Самопомочі" Олена Сотник.

Проте Генпрокуратура знаходить винного у смерті беркутівців. У вбивстві обвинувачує майданівця Івана Бубенчика. Вибіркове правосуддя неабияк обурює українців. Народні обранці підтримують революціонера, готові його взяти на поруки.

І тут після 4-річних знущань над людьми, які вимагали розслідування вбивств Небесної сотні, беруть майданівця, який не приховує, що він стріляв заради самозахисту, і зразково починають його судити. Ту статтю, яку йому пред'являють, така, ніби він сидів вдома, і раптом вирішив поїхати когось вбивати. Його дії – це захист людей. Його дії потрібно розглядати у контексті Майдану та подій революції,
– прокоментував народний депутат об’єднання "Самопоміч" Семен Семенченко.

Через резонанс Генпрокуратура таки вирішує змінити підозру. І тепер інкримінує Івану Бубенчику лише замах на життя правоохоронців. В той час як майданівців судять, беркутівці продовжують служити в поліції.

"А він ж нікуди не подівся, тільки ж він тепер не "Беркут". Звичайно для мене це просто спецзлочинці", – стверджує активіст, ветеран батальйону "Донбас" Олександр Сєров.

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Силовики й далі працюють методами "Беркуту". Влаштовують кроваві побоїща. Вражають аморальністю: топчуть прапори та ставлять ветеранів на коліна. Так влада застосовує силу до мирних активістів, які вимагають ухвалити новий закон про вибори, створити Антикорупційний суд та скасувати депутатську недоторканність.

Для чого влада дискредитує добровольців та майданівців – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Євромайдан ГПУ Беркут Іван Бубенчик Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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