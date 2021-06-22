Невакциновані росіяни приречені на дискримінацію: пряма трансляція з Єгором Скоріною

У Росії обов'язкової вакцинації не буде, але вона вже є. Це не помилка в реченні, а реальна логіка Кремля.

На тлі зростання захворюваності COVID-19 в російських регіонах почали вводити обов'язкову вакцинацію. Однак прессекретар Дмитра Пєскова каже, що, як і раніше, жодної обов'язкової вакцинації немає.

До теми Дискримінація неминуче настане, – у Путіна назвали невакцинованих росіян загрозою

Неминуча дискримінація росіян

Тож, дискримінація нещеплених росіян "неминуча". У програмі "Антифейк" спробуємо розібратися в цьому потоці думок (якщо це взагалі можливо). Також поговоримо про те, як Кремль приховує реальні цифри летальності пандемії в країні, але всіляко розхвалює свою вакцину.

Євро-2020 для Росії: ганебний підсумок

Пісню харківських футбольних фанатів "Путін – х***ло" співають у всіх куточках Європи. У Кремлі знайшли спосіб змістити фокус уваги від епідемії до футболу: в Держдумі Росії заявили, що обзивання "х**ла х**лом" має ображати кожного громадянина країни.

Путін написав статтю про Україну і НАТО

Остання тема – самий "сік". Володимир Путін написав статтю до 80-річчя початку "Великої Вітчизняної війни". Але чомусь мовиться в ній знову про Україну і про те, як НАТО обдурило Росію. Водночас там пише, мовляв, давайте не будемо тягти за собою вантаж минулих образ. Цитуємо і розбираємо цей маніпулятивний "шедевр" разом з вами!

Про все це – дивіться в онлайн-трансляції на ютуб-каналі 24 каналу 22 червня о 19:00. Не пропустіть!

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