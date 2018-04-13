З Кремлем дискусія неможлива, – Горбулін

Радник Президента України, Володимир Горбулін говорить, що президент РФ Володимир Путін програє не лише Заходу, а на всіх геополітичних майданчиках, де веде свою гру.

Про це він сказав під час 11-го Київського Безпекового форуму, пише "Укрінформ".

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"Росія приречена на Путіна!" – вважає Горбулін. А саме через симптом страху, 76 відсотків підтримки - це «симптом страху, і справа не в тому, що вибори контрольовані, джерело страху росіян всередині, а не зовні, бо вся Росія тримається на Путіні.

А також зазначив, що Росію скував страх втрати стабільності, й росіяни вважають, що Путін - це стабільність.

Дискусія і демократія в Росії неможлива, біля Кремля треба ходити в бахілах, як біля ліжка смертельно хворого,

– наголосив Горбулін.

Закрита від світу Росія, після перемоги Путіна на виборах, РФ приречена на протистояння із Заходом. Після 2014 року, який відкрив очі на Росію не тільки Україні, а й на пострадянському просторі. У Президента РФ навряд чи залишились довірливі партнери і, на думку, радника Президента України, програш Російської Федерації у цій війні неминучий.

Горбулін вважає, що Кремль готовий до нової холодної війни і «виторговує собі лише комфортні умови для перебування у бункері».

Крім того, він наголосив, що останні дії й рішення, які спостерігаються у Вашингтоні та Лондоні, дають підстави сподіватися, що на Заході мають «альтернативний сценарій майбутнього, і що комфортної самоізоляції для Путіна світові столиці не готують».