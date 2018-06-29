Компанія Disney працює над створенням роботів, які б виконували акробатичні трюки. Якщо проект матиме успіх, то незабаром ми побачимо нових "акторів" у фільмах Disney.

Про це повідомляє TechCrunch.

Цей проект у компанії назвали Stuntronics. Над його втіленням працює відділення Disney Imagineering.

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Як свідчить ролик, роботи здатні орієнтуватися в повітрі і коригувати свій політ.

Disney тестує роботів, які б виконували трюки у кіно: відео

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