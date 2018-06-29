23:53
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Disney тестує роботів, які б виконували трюки у кіно

132 Читать новость на русском
Disney тестує роботів
Disney тестує роботів

Компанія Disney працює над створенням роботів, які б виконували акробатичні трюки. Якщо проект матиме успіх, то незабаром ми побачимо нових "акторів" у фільмах Disney.

Про це повідомляє TechCrunch.

Цей проект у компанії назвали Stuntronics. Над його втіленням працює відділення Disney Imagineering.

Читайте також: Штучний інтелект звільнив з роботи відомого розробника

Як свідчить ролик, роботи здатні орієнтуватися в повітрі і коригувати свій політ.

Disney тестує роботів, які б виконували трюки у кіно: відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Штучний інтелект Техно робототехніка Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 22:04 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
1921
США хочет вернуть Россию в G7?
сьогодні, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 399
"Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
сьогодні, 20:01 "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
Катерина Петренко 354
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
сьогодні, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1311
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
сьогодні, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
Іван Вербицький 608
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук