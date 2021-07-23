Аварія, про яку мовиться трапилася приблизно о 1 годині ночі 20 липня. Там біля мотоциклу лежали хлопець і дівчина. Вони просили про допомогу.

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Житель Дніпра, який хотів викликати швидку / Скриншот 24 каналу

Сказав, що він не лікар

Подзвонив до швидкої очевидець Володимир. У нього почали запитувати, скільки років потерпілій, які в неї травми. Коли диспетчерка знову запитала, які травми в потерпілої, він сказав, що не є лікарем. Тоді працівниця швидкої запитала "Ти що білини об'ївся?".

Згодом вона кілька разів повторила запитання про травми. На це чоловік давав ту ж відповідь. Однак, коли він запитав диспетчерки "ти нормальна?", жінка кинула слухавку.

Швидку на це місце все ж направили, оскільки її також викликали інші люди. Володимир згодом зазначив, що вважає таку поведінку диспетчерки непрофесійною.



Діалог із диспетчером швидкої в Дніпрі / Візуалізація "ДніпроTV"

Як все пояснили у швидкій

Згодом цю ситуацію прокоментували в обласному Центрі екстреної медичної допомоги. Там повідомили, що відповідати на такі запитання диспетчера справді потрібно.

Ми маємо знати скільки бригад відправляти. Відправляти найближчу, якщо хтось помирає, або ж із підстанції. Щоб знати, чи спочатку комусь життя врятувати з інфарктом чи інсультом. Або ж втоплену дитину,

– сказав директор Центру Радій Шевченко.

Він додав, що людина зобов'язана відповісти на так званий чек-лист. Він є стандартним не лише в Україні, а й у цілому світі. Однак він не пояснив, чому диспетчерка кинула слухавку.

Зверніть увагу! 16 червня на одному з ринків Харкова літня жінка впала та розбила голову. Швидка довго не їхала. А коли медики прийшли, вони лише констатували смерть і сказали, що не змогли б її врятувати.