Військовий зазнав поранення у Гірському, що в Донецької області. Йому надали першу медичну допомогу й оперативно евакуювали у лікарню Дніпра.

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За словами медика Сергія Риженка, саме в обласній клінічній лікарні імені Мечников боєць провів "найдовші години лікарських переживань та рішень".

Зверніть увагу! Захисник України вже двічі отримував поранення на фронті. Попри це, щоразу він вирішував продовжити службу.

Провів у комі 10 днів

Військовослужбовець Андрій – родом з Львівської області. На фронті він зазнав кульового діаметрального поранення голови на виліт. Далі було 23 в реанімації та 10 днів у комі. Хлопець – сирота, його найближчою людиною є сестра Ольга. Саме її ім'я він десятки разів повторював.

Перша думка – шансів немає. Реаніматологи, нейрохірурги, операції та виходжування, волонтери з Дніпра і Львова – всі у Мечникова до упору боролися за життя Андрія,

– наголосив Риженко.

Врешті, пораненого перевели у госпіталь, динаміка одужання – позитивна. Найближчим часом його планують відправити на реабілітацію до Львова.

Текст допису Сергія Риженка у фейсбуці:

Трепетні хвилини прощання… Зворушливо, коли нянечки, медсестри, волонтери та лікарі проводжають бійця, який повернувся з того світу. Це як народження нового життя. Яким воно буде далі? Найдовші години лікарських переживань і рішень він провів у Мечникова. 23 дня в реанімації, 10 днів в комі. Кульове діаметральне поранення голови на виліт. Перша думка – ш ансів немає. Реаніматологи, нейрохірурги, операції та виходжування, волонтери з Дніпра і Львова – всі у Мечникова до упору боролися за життя Андрія. Єдина і найближча людина у нього – сестра Оля. Її ім'я він повторював, марячи, десятки разів за добу. Андрія з позитивною динамікою перевели у госпіталь. Виконує команди, скоро поїде на реабілітацію до Львова. Величезна подяка справжнім волонтерам за материнську турботу. Дякую Тетяні та Ігорю Бондарями (Дніпро) й львівським волонтерам, які надсилали зондовое і арентеральне харчування.