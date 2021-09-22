Дістали з того світу: у Дніпрі медики врятували військового, який провів у комі 10 днів

З обласної клінічній лікарні імені Мечникова у Дніпрі виписують пораненого військового. 10 днів український захисник перебував у комі, та медикам вдалося його врятувати.

Військовий зазнав поранення у Гірському, що в Донецької області. Йому надали першу медичну допомогу й оперативно евакуювали у лікарню Дніпра.

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За словами медика Сергія Риженка, саме в обласній клінічній лікарні імені Мечников боєць провів "найдовші години лікарських переживань та рішень".

Провів у комі 10 днів

Захисник України вже двічі отримував поранення на фронті. Попри це, щоразу він вирішував продовжити службу.

Військовослужбовець Андрій – родом з Львівської області. На фронті він зазнав кульового діаметрального поранення голови на виліт. Далі було 23 в реанімації та 10 днів у комі. Хлопець – сирота, його найближчою людиною є сестра Ольга. Саме її ім'я він десятки разів повторював.

Перша думка – шансів немає. Реаніматологи, нейрохірурги, операції та виходжування, волонтери з Дніпра і Львова – всі у Мечникова до упору боролися за життя Андрія,

– наголосив Риженко.

Врешті, пораненого перевели у госпіталь, динаміка одужання – позитивна. Найближчим часом його планують відправити на реабілітацію до Львова.

Текст допису Сергія Риженка у фейсбуці:

Трепетні хвилини прощання… Зворушливо, коли нянечки, медсестри, волонтери та лікарі проводжають бійця, який повернувся з того світу. Це як народження нового життя. Яким воно буде далі? Найдовші години лікарських переживань і рішень він провів у Мечникова. 23 дня в реанімації, 10 днів в комі. Кульове діаметральне поранення голови на виліт. Перша думка – ш ансів немає. Реаніматологи, нейрохірурги, операції та виходжування, волонтери з Дніпра і Львова – всі у Мечникова до упору боролися за життя Андрія. Єдина і найближча людина у нього – сестра Оля. Її ім'я він повторював, марячи, десятки разів за добу. Андрія з позитивною динамікою перевели у госпіталь. Виконує команди, скоро поїде на реабілітацію до Львова. Величезна подяка справжнім волонтерам за материнську турботу. Дякую Тетяні та Ігорю Бондарями (Дніпро) й львівським волонтерам, які надсилали зондовое і арентеральне харчування.