Дистанційна освіта: сучасний та доступний підхід до процесу навчання

Українські школярі переходять на нову форму навчання – дистанційну. З року в рік кількість таких учнів зростає в геометричній прогресії, стверджують у першій в Україні школі такого типу "Центр освіти "Оптіма". Якщо ще чотири роки тому їх було 17, то нині тут навчається вже близько півтори тисячі дітей з 1 по 11 класи.

Що таке дистанційне навчання?

Дистанційна школа – це звичайний загальноосвітній заклад, в якому кожен учень отримує знання відповідно до державної програми. Тут також є розклад уроків, контрольні роботи та різноманітні завдання. Проте на відміну від звичайної школи, у дистанційній дитина не прив’язана ані до місця навчання, ані до часу. Усі завдання учень виконує на власному комп’ютері та може це робити з будь-якої точки світу і в зручний для себе момент. Головне, мати доступ до інтернету

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Переваги дистанційної форми навчання

Існує міф, що дистанційна освіта призначена для особливих дітей або для тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Насправді, за твердженням самих учнів, такий спосіб навчання обирають ті, хто цінує вільний час. Не потрібно рано вставати, витрачати час на дорогу, гроші – на ремонт класу і підручники, нерви – на пристосування до колективу, ритму шкільного навчання, стресів та інших негативних проявів сучасної школи. У дистанційній школі учень витрачає на навчання близько трьох годин на день. Тож у нього з’являється чимало часу на власні хобі, відвідування спортивних секцій і спілкування з рідними та друзями.



Переваги дистанційного навчання

Ще однією перевагою дистанційної школи є програма навчання. І хоча вона за змістом не відрізняється від звичайної загальноосвітньої, форма подачі сучасніша та доступніша. Кожен урок – це унікальна розробка вчителя, яку він щороку допрацьовує. Тут є тематичні відео та аудіоматеріали, презентації, багато інтерактивних ігор та детальних ЗD-моделей. Учителі "Центру освіти "Оптіма" впевнені, що завдяки сучасним технологіям дітям набагато легше зрозуміти матеріал. Над розробкою уроків, завантаженням їх у систему та комфортним функціонуванням навчального сайту тут працюють понад 80 фахівців різного профілю.



Під час дистанційного навчання використовуються інтерактивні ігри та 3D-моделі

Як відбувається процес навчання в дистанційній школі?

До дистанційної школи можна вступити на будь-якому етапі шкільної освіти – від першого до одинадцятого класу. Долучитися до процесу можливо в будь-який момент протягом навчального року. За винятком дев’ятого та одинадцятого класів – у випускні класи приймають лише до початку другого семестру. Після зарахування до школи учень отримує унікальний логін і пароль від власного кабінету на спеціальному сайті. Детальне і просте пояснення всього процесу навчання дитина отримує від класного керівника, а якщо виникають питання технічного характеру, завжди може звернутись до працівників технічного відділу.



Можливості дистанційного навчання в Україні

Кожен урок закінчується контрольними запитаннями. Крім уроків, учень виконує тести, а також завдання, які надсилає на перевірку вчителю. Це може бути усна відповідь, яку учень записує на відео, або ж письмова робота. Учитель перевіряє роботу, коментує її та оцінює. З поточних оцінок, як і у звичайній школі, виводиться тематична, а потім семестрова та річна. У разі виникнення питань, учень може у будь-який момент звернутися до вчителя онлайн. Школярів молодших класів має супроводжувати ще й тьютор – це може бути мама, бабуся, няня чи будь-яка інша людина, яка організовує процес навчання малюка, орієнтуючись на підказки вчителя.



Як діти навчаються у дистанційній школі

Який документ отримує дитина після закінчення дистанційної школи?

Учні дистанційної школи "Центр освіти "Оптіма" отримують документи державного зразка: після 1 класу - сертифікат про досягнення, після 4 класу - свідоцтво про здобуття початкової освіти, після 9 класу – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, після 11 класу – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Тож випускник може вступити до будь-якого вищого навчального закладу як в Україні, так і за її межами.

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Як відбувається процес соціалізації в дистанційній школі?

З першого погляду може здатися, що в дитини на дистанційній формі навчання можуть виникнути комунікативні проблеми. Мовляв, з однокласниками не спілкується, проводить час лише за комп’ютером і "світу білого не бачить". Насправді, через вільний графік та відсутність перенавантаження, в учня з’являється більше вільного часу на відвідування різних гуртків, де і відбувається спілкування з однолітками.

До того ж, дистанційна школа "Центр освіти "Оптіма" регулярно влаштовує зустрічі учнів, проводить різноманітні спільні заходи та екскурсії. Загалом, головна філософія закладу – кожен учень є унікальною особистістю. А відтак, педагоги школи роблять все можливе для реалізації мрій та здібностей їхніх вихованців.



Центр освіти "Оптіма"