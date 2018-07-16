Дістануть із-під землі, або Як Paypal "вибиває" гроші з покійників

Довгий вже час точаться розмови про те, що світова платіжна система Paypal, один із винаходів геніального Ілона Маска, може "зайти" до України – але ця подія постійно відкладається.

Кажуть, через протидію особисто Путіна – мовляв, та система така потужна, що кремлівському паханові аж ніяк не хочеться, щоб українці її мали. В Росії вона, до речі, діє – за винятком окупованого Криму...

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Втім, давайте не творити собі чергового кумира та аж надто захоплюватися тим PayPal. Зрештою, це платіжна система – а там, де йдеться про гроші, закони капіталізму бувають суворими. Щодо компанії Paypal – то вона нещодавно проявила себе чи не найжорсткіше з усіх.

"З-під землі дістанемо!"

Якщо помирає людина – її родичі мають не лише якось впоратися з горем, а й владнати багато важливих справ. Як організувати похорон? Що станеться із заповітом, який зазвичай має відповідати численним бюрократичним нормам та правилам? Доводиться анульовувати рахунки померлого у багатьох компаніях, розбиратися із зафіксованими там даними. Десь покійний залишив боргів, десь навпаки – йому заборгували... А у Великобританії нещодавно сталася подія, яка, певно, була б смішною, якби не була пов'язана саме зі смертю. Та й загалом – вона боляче вдарила по родині померлої людини.

Підданій Її Величності Єлизавети II, пані Ліндсі Дардл, на жаль, не судилося таке довге життя, як її королеві: вона померла 31 травня цього року від раку грудей. Її чоловік, містер Говард Дардл, сповістив, зокрема, компанію PayPal, клієнткою якої та була, про смерть своєї дружини і надав необхідні документи: копію свідоцтва про смерть, копію заповіту та копію паспорта. Відповідь компанії не забарилася: в офіційному листі на ім'я небіжчиці фірма Paypal висунула вимогу сплатити борг розміром у понад 3 тисячі фунтів стерлінгів...

Пояснює PayPal цю вимогу таким чином:

Ви (пані покійниця – ред.) порушили пункт 15.4 (с) угоди з PayPal Credit, позаяк ми дізналися, що ви померли.

Отже, тепер PayPal отримав право закрити рахунок Ліндсі Дардл та вимагати повернути гроші. Якщо ж померла не схоче ці гроші повертати – PayPal перерахував цілу низку штрафних санкцій, які можуть бути введені проти неї. Не останньою в цьому списку виявилася загроза подати на небіжчицю до суду, а також передати її борг інкасаторській компанії, яка "витягне" з неї гроші просто з-під землі – у прямому значенні цієї фрази.



Ліндсі та Говард Дардли. Після смерті дружини від раку молочної залози Говарду прийшов неприємний лист від PayPal, в якому компанія вимагала покійну повернути заборговані гроші

Як повідомив онлайн-портал The Next Web, у параграфі 15.4 (с), на який посилається компанія, зазначено таке: "Ми маємо право закрити рахунок та вимагати повного повернення грошової суми, яку ви нам заборгували, якщо ви помрете або будете визнані недієздатними".

Говард Дардл, чоловік покійної, оприлюднив цього листа у Twitter та поскаржився на відповідь компанії. В інтерв'ю BBC він заявив:

Мені довелося просто кричати про цю історію, аби бути впевненим, що Paypal або якась інша компанія, яка так нечемно поводиться, зрозуміє, якої шкоди вона завдає родичам померлих людей.

Слід визнати, що представники PayPal досить швидко сконтактували з Говардом Дардлом, вибачились та пробачили борг, після чого закрили акаунт Ліндсі. "Ми прискіпливо перевірили внутрішні процеси нашого підприємства та внесли зміни, аби подібні грубі помилки більше не повторювались", – йдеться в листі, який опублікувало New York Times. Щоправда, що це була за помилка та як вона сталася – фірма не пояснила.

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Чоловік небіжчиці розповів, що компанія назвала йому три можливі причини цього інциденту: це або помилка комп'ютерної програми, або погано сформульований стандартний текст листа, або ж людська помилка. Якщо це неправильний стандартний текст – тоді подібні повідомлення могли отримати вже десятки, якщо не сотні померлих клієнтів (тобто, їхніх родичів). Якщо помилилася людина – це означає, що якийсь недолугий клерк авторизував подібну нісенітницю або ж він просто записав до стандартного тексту слово deceased – тобто, "померла".

Реклама на смерті?

Звичайно, що надсилати листи з погрозами померлим – виглядає якимось надзвичайним "сюрром". Навіть якщо компанія зацікавлена в тому, щоб повернути свої гроші. Тому насправді немає великого значення, чи комп'ютер надішле такого листа, чи людина. Справа лише в тому, що PayPal – не єдина фірма, яка поводиться з клієнтами таким чином. Багато підприємств мають великі проблеми з листуванням, якщо їхні клієнти помирають: комп'ютеру, який автоматично розсилає повідомлення, загалом абсолютно байдуже – живий клієнт чи ні: для програми або стандартної "заготовки" важливим є повернути гроші. Родичі померлих подібне ж сприймають важко.

У 2014 році, наприклад, одне підприємство, яке виготовляє канцелярське приладдя, надіслало рекламу сім'ї яка втратила доньку через автокатастрофу в Чикаго. Тема цього рекламного листа так і звучала: "Ваша донька загинула в ДТП", після чого – купуйте, мовляв, наші папки, діркопробивачі і т.д. На відміну від PayPal, вибачатися чи щось пояснювати працівники фірми не стали.

В тому ж 2014-му найбільшій у світі соціальній мережі Facebook також довелося дізнатися, що її клієнти публікують у себе на сторінках не лише фото котиків чи селфі. Наприкінці року автоматична служба компанії зробила огляд світлин, які протягом року оприлюднював такий собі графічний дизайнер Ерік Майєр, та показала йому, назвавши "найяскравішими спогадами року", похорон його шестирічної доньки.

Того дня я не шукав горя, воно мене знайшло саме,

– написав Майєр.

Світлина похорону з'явилася в супроводі веселих картинок, які зображали людей на вечірці. Що ж, нещодавно Марк Цукерберг вихвалявся розробленим його фахівцями "штучним інтелектом", який, мовляв, може самотужки видаляти всякий непотріб, який оприлюднюють терористи, нацисти та інші... Певно, непогано було б залучити цей інтелект до стеження за власними публікаціями компанії Facebook…

"Великі компанії не дуже вміють обходитися з подібними речами", – висловився Говард Дардл у розмові з радіо BBC Radio 2. Тому що після листа від PayPal йому надійшло ще одне електронне повідомлення – від банку Barclays. В ньому його покійній дружині повідомляли, що оскільки вона померла, їй слід навідатись до найближчого відділення цього банку та власноруч закрити свій рахунок...

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