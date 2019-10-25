Дістав гранату і підірвав себе, – поліція про загибель стрілка в Харкові
Олексій Титов під час смертельної перестрілки у Харкові отримав поранення і втік з місця інциденту. Коли правоохоронці знайшли його і хотіли затримати – чоловік підірвав себе гранатою і загинув.
Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко детально розповів про втечу та обставини загибелі Титова.
Головне: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео
Зловмисник втік з місця перестрілки біля супермаркету "Восторг" на своєму автомобілі Toyota RAV4, який згодом підпалив. Правоохоронці переслідували його і знайшли поблизу Південного вокзалу на залізничній колії.
Поліція продовжила переслідувати злочинця, він вже був поранений, тому бачив, що шансів у нього немає. Коли патрульні дістали зброю, він дістав гранату і підірвав себе,
– розповів Сокуренко.
Поліцейські знайшли на місці загибелі Титова зброю іноземного зразка.
Гранати на місці загибелі Титова / фото 24 каналу, Анна Черненко
Що відомо про перестрілку у Харкові?
- Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Геогрій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.
- Правоохоронці знайшли підпалене авто Титова поблизу Південного вокзалу. Чоловік підірвався насмерть на очах поліцейських.
- На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.
Що відомо про смертельну перестрілку в Харкові: дивіться відео (18+)