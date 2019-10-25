Дістав гранату і підірвав себе, – поліція про загибель стрілка в Харкові

Олексій Титов під час смертельної перестрілки у Харкові отримав поранення і втік з місця інциденту. Коли правоохоронці знайшли його і хотіли затримати – чоловік підірвав себе гранатою і загинув.

Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко детально розповів про втечу та обставини загибелі Титова.

Головне: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

Зловмисник втік з місця перестрілки біля супермаркету "Восторг" на своєму автомобілі Toyota RAV4, який згодом підпалив. Правоохоронці переслідували його і знайшли поблизу Південного вокзалу на залізничній колії.

Поліція продовжила переслідувати злочинця, він вже був поранений, тому бачив, що шансів у нього немає. Коли патрульні дістали зброю, він дістав гранату і підірвав себе,

– розповів Сокуренко.

Поліцейські знайшли на місці загибелі Титова зброю іноземного зразка.



Гранати на місці загибелі Титова / фото 24 каналу, Анна Черненко

Що відомо про перестрілку у Харкові?

Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків ( Геогрій Ісаков і Володимир Борох ) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова ). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.

сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків ( ) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка ). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту. Правоохоронці знайшли підпалене авто Титова поблизу Південного вокзалу. Чоловік підірвався насмерть на очах поліцейських.

на очах поліцейських. На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.

Що відомо про смертельну перестрілку в Харкові: дивіться відео (18+)