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      Дістав гранату і підірвав себе, – поліція про загибель стрілка в Харкові

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      Поліція розповіла деталі підриву на гранаті стрілка в Харкові
      Поліція розповіла деталі підриву на гранаті стрілка в Харкові / Фото 24 каналу, Анна Черненко

      Олексій Титов під час смертельної перестрілки у Харкові отримав поранення і втік з місця інциденту. Коли правоохоронці знайшли його і хотіли затримати – чоловік підірвав себе гранатою і загинув.

      Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко детально розповів про втечу та обставини загибелі Титова. 

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      Зловмисник втік з місця перестрілки біля супермаркету "Восторг" на своєму автомобілі Toyota RAV4, який згодом підпалив. Правоохоронці переслідували його і знайшли поблизу Південного вокзалу на залізничній колії.

      Поліція продовжила переслідувати злочинця, він вже був поранений, тому бачив, що шансів у нього немає. Коли патрульні дістали зброю, він дістав гранату і підірвав себе,
      – розповів Сокуренко.

      Поліцейські знайшли на місці загибелі Титова зброю іноземного зразка.


      Гранати на місці загибелі Титова / фото 24 каналу, Анна Черненко

      Що відомо про перестрілку у Харкові?

      • Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Геогрій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.
      • Правоохоронці знайшли підпалене авто Титова поблизу Південного вокзалу. Чоловік підірвався насмерть на очах поліцейських.
      • На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.

      Що відомо про смертельну перестрілку в Харкові: дивіться відео (18+) 

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Стрілянина у Харкові Жертви Кримінальні новини Новини Харкова Зброя
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