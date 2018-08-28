"Дистрофія, анемія, гіпоксія": Сенцов написав про свій стан у новому листі

Продюсерка п'єси Олега Сенцова "Номери" Анна Паленчук отримала від українського режисера лист із ув'язнення. У ньому Сенцов коментує свій стан та розповідає, чим займається у колонії.

Про це Паленчук написала на своїй сторінці у Facebook.

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Я взагалі не вірю, що мене до них випустять (йдеться про наші зйомки), або взагалі це станеться. Щоб зрозуміти про моє самопочуття загугли: дистрофія, анемія, гіпоксія,

– процитувала продюсерка лист Олега Сенцова.

Також вона додала, що багатьох людей зацікавила стара книга на ліжку українського бранця, яку вони запримітили на його останньому фото із колонії.

"Я запитала у своєму листі, що це за книга. Він відповів, що це – античний словник. Також він зараз читає Набокова", – додала Паленчук.

Нагадаємо, 23 серпня у мережі розповсюдили лист Олега Сенцова, у якому він подякував людям за привітання із днем народження та пообіцяв не підвести, не здатися і постаратися не померти.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.