19:19
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Дистрофія, анемія, гіпоксія": Сенцов написав про свій стан у новому листі

89 Читать новость на русском
Сенцов написав нового листа із російської колонії
Сенцов написав нового листа із російської колонії / фото з відкритих джерел

Продюсерка п'єси Олега Сенцова "Номери" Анна Паленчук отримала від українського режисера лист із ув'язнення. У ньому Сенцов коментує свій стан та розповідає, чим займається у колонії.

Про це Паленчук написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У Польщі пропонують висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Я взагалі не вірю, що мене до них випустять (йдеться про наші зйомки), або взагалі це станеться. Щоб зрозуміти про моє самопочуття загугли: дистрофія, анемія, гіпоксія,
– процитувала продюсерка лист Олега Сенцова.

Також вона додала, що багатьох людей зацікавила стара книга на ліжку українського бранця, яку вони запримітили на його останньому фото із колонії.

"Я запитала у своєму листі, що це за книга. Він відповів, що це – античний словник. Також він зараз читає Набокова", – додала Паленчук.

Нагадаємо, 23 серпня у мережі розповсюдили лист Олега Сенцова, у якому він подякував людям за привітання із днем народження та пообіцяв не підвести, не здатися і постаратися не померти.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?
Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Новини Росії Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
сьогодні, 19:01 Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
Олександра Кравчук
Неопалимі: спогади бійців, які вийшли з Іловайського котла
сьогодні, 18:02 Неопалимі: спогади бійців, які вийшли з Іловайського котла
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
сьогодні, 16:05 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
25643
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Офіційно: "Карпати" отримали чергового головного тренера, втративши Чанцева
 5 липня 2016 , 11:35
Варга: Український футбол в руках Шевченка та Реброва
 25 травня 2017 , 20:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук