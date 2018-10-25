Дисциплінарний комітет дискваліфікував гравця "Динамо" на три матчі за плювок в суддю

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ дискваліфікував захисника "Динамо" Тамаша Кадара і нападника "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде на три матчі.

Центральний захисник Динамо Тамаш Кадар дискваліфікований на три матчі за плювок в бік судді в матчі з "Ворсклою".

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Цікаво, що цей епізод не ввійшов до протоколу, оскільки не був помічений арбітром Анатолієм Абдулою. Ймовірно, розглянути епізод було вирішено після розголосу транслятором матчу, телеканалом "Футбол 1".

Також покарання винесли нападнику "Шахтаря" Оларенважу Кайоде за агресивну поведінку по відношенню до суперника в матчі 12-го туру чемпіонату України з "Десною".

Крім того, Паулу Фонсека і Юрій Вернидуб, головні тренери "Шахтаря" і "Зорі", заплатять по 5 тисяч гривень штрафу за те, що вони не пожали руки один одному в матчі між цими командами в 11-му турі УПЛ.

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