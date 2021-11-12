Проте наступного дня це спростували в прокуратурі. Там зазначили, за кермом була інша людина та розповіли нові деталі ДТП.

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"Задивився в телефон"

Речник Прокуратури Харківщини розповів, що водій пояснив, як сталася аварія. Мовляв, просто відволікся на телефон. Також чоловік заявив, що не вживав наркотики. Проте експертиза виявила в його крові метадон.

Автомобіль належить компанії "Агрофірма Колонтаїв", бенефіціаром якої є дружина очільника Харківської РДА Ольга Раїна. Спершу повідомляли, що за кермом був саме її син.

Коротко про цю ДТП

  • Авто збило дітей, коли вони переходили дорогу.
  • Це сталося на перетині проспекту Науки та вулиці Тобольською.
  • Одного з потерпілих позашляховик протягнув по дорозі ще 10 метрів.
  • Попри надзвичайну жорсткість зіткнення, діти не отримали сильних ушкоджень.
  • Лікарі діагностували лише струси мізків, забої та подряпини.
  • За кермом транспорту, ймовірно, був 34 річний Дмитро Лисенко.
  • Чоловіка за рік до цього судили за викрадення фотоапарату.